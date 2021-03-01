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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزى اللبنانى يضع خارطة طريق للبنوك لزيادة رأسمالها

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:50 م
المركزي اللبناني
المركزي اللبناني
وكالات
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قال مصرف لبنان المركزي، الإثنين، إنه سيضع خارطة طريق لدعم هدفه، لأن تعزز البنوك دفاعاتها من خلال زيادة رأس المال 20 في المائة بعد انتهاء مهلة للبنوك لتحقيق ذلك في نهاية فبراير.

ولم يذكر بيان المصرف المركزي ما إذا كانت البنوك أوفت بالمتطلبات.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع المصرف "تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154".

والقطاع المصرفي في لبنان- منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم- وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.

وذكرت رويترز الشهر الماضي: أن عددًا من البنوك تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.

وحذر رياض سلامة حاكم المصرف المركزي البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب اليوم.

كما طلبت منشورات للمصرف المركزي من البنوك رفع السيولة ثلاثة بالمائة مع بنوك مراسلة أجنبية وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30 بالمائة من الأموال المحولة إلى الخارج.

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