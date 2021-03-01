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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:41 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
هبه عويضه
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أزالت منطقة آثار شرق الإسكندرية، كافة العشش الخشبية التي أقامها بعض شاغلي حواصل الطابية بصحن وخندق طابية كوسا باشا الآثرية، بناء على التنسيق مع حى المنتزه ثان، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي.

ومن جانبه قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم التصدي وإزالة أي تعدى بصحن طابية كوسا باشا، المسجلة بالقرار الوزارى 232 لسنة 1992م، وقد تمت الإزالة اليوم الإثنين الموافق تحت الإشراف الأثرى لمنطقة آثار شرق الإسكندرية.

وأكد أن اللجنة الأثرية المشاركة في الحملة مكونة كل من الأعضاء «رجب اسماعيل، وسلمى عبدالفتاح، وهند محمد سليمان» وبإشراف هيام رميح مدير عام آثار شرق.

وتقدم مدير عام آثار الإسكندرية بالشكر لأعضاء اللجنة الأثرية المشاركة في الحملة، ولقيادات حي منتزه ثان، على جهودهم في إظهار الطابية الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية
إزالة التعديات على طابية «كوسا باشا» الآثرية بالإسكندرية

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