الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأثنين، تدريب ميداني حول انفجار عبوة ناسفة بأحد البنوك ووضع حزام ناسف علي أحد العاملين بالبنك، في احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة.بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبعض القيادات السياسية والأمنية ولفيف من القيادات الشرطية والجهاز التنفيذي بالمحافظة وبعض المواطنين وطلبة وطالبات مدرسة البستان للتعليم الأساسي وبحضور المهندس عادل عمر محمد وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد وبعض مهندسي المديرية.حيث تم التدريب على انفجار عبوة ناسفة بأحد البنوك ووضع حزام ناسف على أحد العاملين بالبنك، حيث كان الهجوم باستخدام سيارة ملاكي، وعلى الفور قامت قوات ورجال المفرقعات بالتعامل المباشر باستخدام أحدث الأجهزة في الكشف عن المتفجرات وباستخدام الريموت ومعاونه رجال الحماية المدنية بإنقاذ المصابين والتعامل مع الحريق الناتج عن الانفجار بأحدث السيارات الموجودة وباستخدام الفوم.هذا العرض الرائع الذي قامت به قوات ورجال الحماية المدنية اليوم بمقر مبني الدفاع المدني بالخارجة في الوادي الجديد تحت قيادة العميد حسام القرنشاوي.واختتم العرض بكلمة مساعد الوزير مدير الأمن الوادي الجديد في اليوم العالمي للدفاع المدني مارس 2021 وتكريم أسر الشهداء والسادة ضباط وأفراد الحماية المدنية.