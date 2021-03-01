رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:41 م
اليوم العالمي للدفاع
اليوم العالمي للدفاع المدني
محمد مهدي
طباعة
شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأثنين، تدريب ميداني حول انفجار عبوة ناسفة بأحد البنوك ووضع حزام ناسف علي أحد العاملين بالبنك، في احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة.

بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبعض القيادات السياسية والأمنية ولفيف من القيادات الشرطية والجهاز التنفيذي بالمحافظة وبعض المواطنين وطلبة وطالبات مدرسة البستان للتعليم الأساسي وبحضور المهندس عادل عمر محمد وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد وبعض مهندسي المديرية.

حيث تم التدريب على انفجار عبوة ناسفة بأحد البنوك ووضع حزام ناسف على أحد العاملين بالبنك، حيث كان الهجوم باستخدام سيارة ملاكي، وعلى الفور قامت قوات ورجال المفرقعات بالتعامل المباشر باستخدام أحدث الأجهزة في الكشف عن المتفجرات وباستخدام الريموت ومعاونه رجال الحماية المدنية بإنقاذ المصابين والتعامل مع الحريق الناتج عن الانفجار بأحدث السيارات الموجودة وباستخدام الفوم.

هذا العرض الرائع الذي قامت به قوات ورجال الحماية المدنية اليوم بمقر مبني الدفاع المدني بالخارجة في الوادي الجديد تحت قيادة العميد حسام القرنشاوي.

واختتم العرض بكلمة مساعد الوزير مدير الأمن الوادي الجديد في اليوم العالمي للدفاع المدني مارس 2021 وتكريم أسر الشهداء والسادة ضباط وأفراد الحماية المدنية.
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري عامين

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

أيام زمان

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

ثاروا ضدها.. كواليس غضب الفنانين من دخول فيروز لمصر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021