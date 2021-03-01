تحالف إغاثة بريطاني يحذّر من مجاعات مع إنهاك كورونا الدول الفقيرة

حذّر تحالف يضم وكالات إغاثة بريطانية الإثنين من أنّ وباء كوفيد-19 يفاقم الأزمة "الإنسانية المروّعة" في دول هشّة مشيرين إلى مخاطر حدوث مجاعة بما في ذلك في اليمن.وذكرت لجنة طوارئ الكوارث في تقرير حديث أنّ أجزاء من اليمن وجنوب السودان على شفا مجاعة فيما تواجه أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية مخاطر حدوث ذلك نتيجة الاثار الاقتصادية المدمرة للوباء.ويأتي التحذير فيما دعت الأمم المتحدة الإثنين خلال مؤتمر افتراضي على الانترنت لجمع 3،85 مليار دولار لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق في اليمن.وتطرق تقرير اللجنة أيضا إلى الصومال وسوريا ومأساة اللاجئين الروهينغا من بروما في المخيمات في بنجلادش.وقال المدير التنفيذي للجنة صالح سعيد إنّ "الناس الذين يعيشون في أماكن محفوفة بالمخاطر بسبب النزاعات والعنف والكوارث المناخية يتعاملون مع جائحة كوفيد-19 بأفضل ما بوسعهم، لكن المصاعب تتراكم ضدهم".وأضاف أنّ "الاثار الممتدة للجائحة تشلّ الاقتصادات ما يجعل الافقر في العالم أكثر فقرا".وتابع "دون دعم مستمر سنفقد الكثير من الأرواح ليس فقط جراء كوفيد-19 نفسه لكن من الاثار الاقتصادية للفيروس".وتجمع اللجنة 14 وكالة إغاثة بريطانية، من بينها الصليب الأحمر البريطاني وأوكسفام وسيف ذا تشيلدرن (أنقذوا الطفولة).لكنّ فيما طلبت الدعم من المانحين الأغنى، قالت الحكومة البريطانية المحافظة في نوفمبر إنها اقتطعت تقريبا 4 مليار جنيه (حوالى 5،6 مليار دولار) من موازنتها للمساعدات في ظل الجائحة.وقال اندرو ميتشل، وهو وزير سابق للتنمية الدولية من المحافظين، إنّ خفض الموازنة البريطانية لليمن "سيواصل العملية البطيئة والمؤملة والمروعة لتجويع (ملايين الناس) حتى الموت".وأفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنّ بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدوليّ هذا الشهر "ستكون مسؤولة" عن هكذا قضايا في اليمن.