رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحالف إغاثة بريطاني يحذّر من مجاعات مع إنهاك كورونا الدول الفقيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:40 م
كورونا الدول الفقيرة
كورونا الدول الفقيرة
وكالات
طباعة
حذّر تحالف يضم وكالات إغاثة بريطانية الإثنين من أنّ وباء كوفيد-19 يفاقم الأزمة "الإنسانية المروّعة" في دول هشّة مشيرين إلى مخاطر حدوث مجاعة بما في ذلك في اليمن.

وذكرت لجنة طوارئ الكوارث في تقرير حديث أنّ أجزاء من اليمن وجنوب السودان على شفا مجاعة فيما تواجه أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية مخاطر حدوث ذلك نتيجة الاثار الاقتصادية المدمرة للوباء.

ويأتي التحذير فيما دعت الأمم المتحدة الإثنين خلال مؤتمر افتراضي على الانترنت لجمع 3،85 مليار دولار لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق في اليمن.

وتطرق تقرير اللجنة أيضا إلى الصومال وسوريا ومأساة اللاجئين الروهينغا من بروما في المخيمات في بنجلادش.

وقال المدير التنفيذي للجنة صالح سعيد إنّ "الناس الذين يعيشون في أماكن محفوفة بالمخاطر بسبب النزاعات والعنف والكوارث المناخية يتعاملون مع جائحة كوفيد-19 بأفضل ما بوسعهم، لكن المصاعب تتراكم ضدهم".

وأضاف أنّ "الاثار الممتدة للجائحة تشلّ الاقتصادات ما يجعل الافقر في العالم أكثر فقرا".

وتابع "دون دعم مستمر سنفقد الكثير من الأرواح ليس فقط جراء كوفيد-19 نفسه لكن من الاثار الاقتصادية للفيروس".

وتجمع اللجنة 14 وكالة إغاثة بريطانية، من بينها الصليب الأحمر البريطاني وأوكسفام وسيف ذا تشيلدرن (أنقذوا الطفولة).

لكنّ فيما طلبت الدعم من المانحين الأغنى، قالت الحكومة البريطانية المحافظة في نوفمبر إنها اقتطعت تقريبا 4 مليار جنيه (حوالى 5،6 مليار دولار) من موازنتها للمساعدات في ظل الجائحة.

وقال اندرو ميتشل، وهو وزير سابق للتنمية الدولية من المحافظين، إنّ خفض الموازنة البريطانية لليمن "سيواصل العملية البطيئة والمؤملة والمروعة لتجويع (ملايين الناس) حتى الموت".

وأفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنّ بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدوليّ هذا الشهر "ستكون مسؤولة" عن هكذا قضايا في اليمن.

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري عامين

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

أيام زمان

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

ثاروا ضدها.. كواليس غضب الفنانين من دخول فيروز لمصر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021