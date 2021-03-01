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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ مطروح تناقش مقترحات تشجيع الشباب على دخول مجال المشروعات الصغير

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:36 م
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان
ياسمين شعيب
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ناقشت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مقترحات تشجيع الشباب على دخول مجال المشروعات الصغيرة كالحرف اليدوية والتأكيد على أهميتها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع الدكتورة سامية عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والإدارات المعنية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة مقترحات ومنها إنشاء ورش عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة لتدريبهم على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات في القرى والنجوع بالمحافظة.

يتم ذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وإتاحة مزيد من فرص التدريب لأصحاب الحرف اليدوية وطلاب المدارس المجتمعية والشباب والفتيات والمرأة المعيلة بقرى حياة كريمة بالإضافة إلى اختيار انسب المواقع لأنشاء معرض دائم لتسويق الحرف اليدوية مع الإعلان عن ورشة العمل للتدريب في شهر أبريل المقبل.

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