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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل تموين مطروح يفتتح محلات خضر ولحوم للتأكد من جودة المنتجات

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:35 م
المحاسب كمال الشيباني
المحاسب كمال الشيباني
صلاح عامر
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افتتح المحاسب كمال الشيباني مدير مديرية التموين بمطروح نيابة اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح محلات جنة الإيمان للخضر والفاكهة والبقالة واللحوم والأسماك بالكيلو 3 علي طريق مطروح الإسكندرية، حيث اطمأن على متابعة جودة المعروض من السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة عن باقي المحلات ونبه على القائمين بالمعرض أن يكون دائما في نفس الصورة المنظمة التي بدا عليها المعرض اليوم وعرض ما هو جيد من سلع وحسن معاملة المواطنين.

كما ترأس حملة تموينية يرافقه المهندس زكريا زكريا غنيم مدير الرقابة بالمديرية والسيد محمد علي يوسف وأمجد قنديل مفتشا الإدارة ومن التجارة الداخلية السيد علي زيدان مفتش الإدارة بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وذلك على الأسوق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وقال «الشيباني» في تصريح لـ«الدستور» إن الحملة التموينية ضبطت 14 مخالفة تموينية (بيع سلع بأزيد من السعر المقرر ومخالفات مخابز (إنتاج خبز ناقص الوزن) وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخالفات مواد بترولية وعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعرض لحوم للبيع غير مغطاة، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وأضاف أنه المرور على المعارض اللوجيستية لبيع الخضر والفاكهة ومعارض أمان للخضر والفاكهة وكذلك معارض أمان للبقالة.

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