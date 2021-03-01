قطر تسجل 473 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 444 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و29 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 164137 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9735 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1544331 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9817 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 259 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 440 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 154061 حالة.