المطران كلاوديو لوراتي يرأس قداس تجليس راعي بازيليك مصر الجديدة

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، مراسم التجليس الكنسي للأب بولان كواسي، راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن ذلك يأتي بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شارك أيضًا بالحضور إلى عدد من المؤمنين من الكنيسة اللاتينية.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.