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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك يشرع في التعاون مع وسائل إعلام ألمانية.. مايو المقبل

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:33 م
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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أعلنت شركة فيسبوك اليوم الاثنين عن بدء عرض محتوى إخباري من العديد من دور النشر ووسائل الإعلام الألمانية على جزء مخصص من موقعها اعتبارا من شهر مايو المقبل.

وقال جيسبر دوب، مدير الشراكة الإخبارية في أوروبا، اليوم خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "سنستثمر حوالي مليار دولار في المحتوى الإخباري لفيسبوك على مستوى العالم على مدار السنوات الثلاث المقبلة، أخبار فيسبوك في ألمانيا جزء من ذلك". ولم يذكر دوب على وجه التحديد المبلغ الذي سيُدفع للناشرين.

ودخل ناشرون في شراكة مع فيسبوك حتى يتمكنوا من الحصول على أجر مقابل المحتوى المرتبط بالموقع، ولا يتطلب الأمر إنتاج محتوى مخصوص لفيسبوك.

وقال دوب: "المهم هنا هو أن المحتوى نفسه لا ينتهي به المطاف على فيسبوك، لكننا نضع روابط لعروض الناشرين".

ووفقا لموقع فيسبوك، يشمل الشركاء حتى الآن مجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية ومجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية ودار نشر "جرونر+يار" في هامبورج، والتي تنتمي إل مؤسسة "بيرتلسمان".

ووصف دوب أخبار فيسبوك بأنها "تعاون طويل الأمد"، وأضاف: "نعتقد أن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن يكون المنتج جيدا حقا".

وتم إطلاق أخبار فيسبوك في الولايات المتحدة قبل عام، وتم نشرها مؤخرا في بريطانيا أيضا.

وفي أستراليا وافق فيسبوك الأسبوع الماضي على دعم الناشرين بعد معركة صعبة مع الحكومة هناك حول الدفع مقابل المحتوى. ودفع الخلاف فيسبوك لفترة وجيزة إلى حظر محتوى الأخبار من منصته.

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