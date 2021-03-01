اجتماع خليجى أوروبى لبحث التعاون المشترك فى عدد من المجالات

عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، اجتماعا، اليوم الإثنين عبر الاتصال المرئي؛ لبحث التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح، والتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في مجال تقنيات تحلية المياه.كما بحث الاجتماع وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" مقترحًا بشأن (تأثير جائحة "كورونا" على مجالي الطاقة والبيئة وفرص الاستفادة المتبادلة من تجارب الجانبين الخليجي والأوروبي)، بالإضافة إلى مقترحات في مجال الأمن الغذائي.واتفق المجتمعون على مراجعة بعض المقترحات وإجراء تعديلات تنظيمية على بعض البنود المدرجة على جدول اجتماع اللجنة الثالث، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة القادمة.وتعد اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية إحدى اللجان الدائمة المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تعنى اللجنة ببحث الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات البرلمانية بين المجالس التشريعية في الخليج والبرلمان الأوروبي.