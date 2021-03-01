طلاب عين شمس: «هناك تشديد على ارتداء الكمامات بالامتحانات» (فيديو)

استقبلت جامعة عين شمس صباح اليوم، طلابها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في اليوم الثالث وسط تشديدات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال عبدالله محمد طالب في الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس إن الإجراءات الاحترازية يتم التشديد عليها في الامتحانات، حيث يتولى أحد أفراد أمن الجامعة بقياس الحرارة للطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم.وفي السياق، قال أحمد سعد الدين طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس إن هناك تشديد على ارتداء الكمامات ومنع دخول أحد دونها كذلك يتم تعقم اللجان بين كل مجموعة وآخرى تدخل لأداء الاختبار فضلا عن وجود بوابات التعقيم، كما تحذر إدارات الكليات من وجود التجمعات في الحرم الجامعي وبالطبع داخل اللجان.