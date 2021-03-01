«صحة الكتاب المقدس» أحدث رسائل رئيس الكنيسة الإنجيلية (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، حلقة جديدة من حملة "الرسالة الأسبوعية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر" للدكتور القس أندريه زكي، وجاءت الحلقة الأحدث تحت شعار صحة الكتاب المقدس.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في الحلقة: "آلاف المخطوطات تشهد عن صحة الكتاب المقدس وإن عملية ترجمة النص يجب أن تلتزم بأمانة شديدة للنص".