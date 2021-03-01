محافظ بنى سويف يتفقد مقترح تطوير وتوسعة شارع الجيش بمركز ناصر

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الشارع الجديد بالمخطط التفصيلي الموازي لشارع جمال عبد الناصر من الناحية الشمالية بمدينة ناصر، حيث وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم لإدراج الشارع ضمن خطة الرصف للعام الحالي، خاصة وأن الشارع يمثل أهمية حيوية لتخفيف الضغط على شارع جمال عبد الناصر وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة.وتجول المحافظ بالمنطقة لمناقشة الحلول المرورية المقترحة على الطبيعة لتحقيق الانسياب المروري بالمدينة والتيسير عل المواطنين، موجهًا بإعداد تقرير فني مدروس من كافة النواحي لتنفيذ تلك الحلول والبدائل، وذلك من خلال لجنة من الوحدة المحلية والمرور وبمشاركة أعضاء مجلس النواب.كما تفقد المحافظ مقترح تطوير وتوسعة شارع الجيش، والذي سيتم من خلاله رفع الإشغالات والكافيهات بالشارع لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 أمتار إلى 8 أمتار، وإنشاء ممشى بعرض 8 أمتار بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش، حيث سيتم إنشاء الممشى بالبلاط الديكوري وأعمدة الإنارة الديكورية وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة.رافق المحافظ خلال الجولة النائب محمد سيد جنيدي، عضو مجلس النواب، وعلي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين ومسئولي المرور بناصر.