رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مندوب قطر بجامعة الدول: حريصون على التعاون لتعزيز العمل المشترك

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:26 م
جامعة الدول
جامعة الدول
نيفين أشرف
طباعة
قال مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، إن بلاده وهى تتولى رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، تؤكد حرصها المستمر على التعاون الوثيق مع الجميع، تعزيزًا للعمل العربي المشترك وخدمةً لأهدافه، مؤكدًا أنها لن تألوا جهدًا في سبيل السعي نحو تفعيل القرارات التي من شأنها تطوير وتعزيز التعاون العربي في كافة المجالات، بما يحقق طموحات شعوبنا العربية في الرخاء والاستقرار.

أضاف السهلاوي، في كلمته الإثنين، عقب تسلّمه رئاسة أعمال الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، أن الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية المهمة التي يتضمنها جدول الأعمال تستوجب من الجميع السعي نحو بلورة مواقف جماعية إزاءها، بما يحفظ المصالح العربية المشتركة ويحقق طموحات الشعوب في الأمن والاستقرار.

وأعرب مندوب قطر عن ثقته في أن الجميع تحدوه الرغبة نحو الارتقاء بالعمل العربي المشترك، والسعي نحو تذليل وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تحول دون تطويره وانطلاقه بما يحقق المصالح العليا المشتركة للدول العربية ويعود بالنفع على شعوبها.

وتشهد أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع جدول الأعمال تمهيدًا لرفعه إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري، برئاسة قطر والمقرر انعقادها بعد غدٍ الأربعاء.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددًا من البنود من أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من سوريا واليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودًا تتعلق بدعم السلام والتنمية في السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية جزر القمر ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي.

ومن بين البنود أيضًا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليًا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري عامين

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

أيام زمان

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

9 مارس.. أحلام صبح وشهيد ريتا فى منتدى الاستقلال الثقافى

الأربعاء.. هبة ربيع تناقش «روح الفراشة» بالنيل الثقافية

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى