مندوب قطر بجامعة الدول: حريصون على التعاون لتعزيز العمل المشترك

قال مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، إن بلاده وهى تتولى رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، تؤكد حرصها المستمر على التعاون الوثيق مع الجميع، تعزيزًا للعمل العربي المشترك وخدمةً لأهدافه، مؤكدًا أنها لن تألوا جهدًا في سبيل السعي نحو تفعيل القرارات التي من شأنها تطوير وتعزيز التعاون العربي في كافة المجالات، بما يحقق طموحات شعوبنا العربية في الرخاء والاستقرار.أضاف السهلاوي، في كلمته الإثنين، عقب تسلّمه رئاسة أعمال الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، أن الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية المهمة التي يتضمنها جدول الأعمال تستوجب من الجميع السعي نحو بلورة مواقف جماعية إزاءها، بما يحفظ المصالح العربية المشتركة ويحقق طموحات الشعوب في الأمن والاستقرار.وأعرب مندوب قطر عن ثقته في أن الجميع تحدوه الرغبة نحو الارتقاء بالعمل العربي المشترك، والسعي نحو تذليل وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تحول دون تطويره وانطلاقه بما يحقق المصالح العليا المشتركة للدول العربية ويعود بالنفع على شعوبها.وتشهد أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع جدول الأعمال تمهيدًا لرفعه إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري، برئاسة قطر والمقرر انعقادها بعد غدٍ الأربعاء.ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددًا من البنود من أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من سوريا واليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودًا تتعلق بدعم السلام والتنمية في السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية جزر القمر ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي.ومن بين البنود أيضًا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليًا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".