حملة سيامات جديدة في مطرانية أوغندا للروم الأرثوذكس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر: إن المتروبوليت يوناه راعي مطرانية كامبالا وسائر أوغندا، وبمشاركة الأسقف سيلفستروس أسقفية جولو وشرق أوغندا، قاما برسامة كاهن جديد في كامبالا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بجانب رفع الشماس كورنيليوس إلى درجة الكهنوت، وذلك بمناسبة أحد الابن الشاطر.