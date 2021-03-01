روسيا تستأنف رحلاتها مع الهند

استأنفت روسيا والهند الحركة الجوية بينهما، اليوم الإثنين، بعد انقطاعها شهورًا بسبب إجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.وذكرت وسائل إعلام روسية أن أول رحلة منتظمة انطلقت من دلهي إلى موسكو اليوم، مشيرة إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ رحلة أسبوعية بين البلدين.وكانت روسيا قد علقت حركة الطيران الدولية في 27 مارس 2020 بسبب كورونا، إذ تم فرض العديد من القيود للحد من انتشار الفيروس.كما أن روسيا تستأنف بشكل تدريجي منذ أغسطس الماضي الحركة الجوية مع دول العالم، وحتى الآن تم استئنافها مع أكثر من 20 دولة في العالم.