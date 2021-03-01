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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:58 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
حسام فهمي
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استقبل، اليوم الإثنين، الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، محمد حاتم البدري، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بدمياط، وذلك لبحث سبل تعاون الجامعة ومدى استعداد كليات الجامعة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير ٢٠١٩، ثم تحولت إلى مشروع قومي لتنمية الريف المصري في يناير ٢٠٢١.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، وتمكين أهالينا في ريف مصر من الحصول على كل الخدمات والمرافق بما يحقق لهم حياة كريمة.

وتناول رئيس الجامعة مقترحات كليات الجامعة المختلفة للمساهمة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي تتضمن العديد من الأفكار البناءة والمقترحات النوعية التي ستسهم بشكل مؤثر وفعال في تعزيز المبادرة التي تهدف إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

ويأتي اجتماع اليوم انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتعزيز مشاركتها مع مؤسسات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى دورها الرئيسي والرائد في التعليم والبحث العلمي.

وفي نهاية الاجتماع، تم إعداد ملف كامل لمقترحات الجامعة بمختلف كلياتها التي تتضمن الخدمات التي ستقوم كليات الجامعة المختلفة بتقديمها وتسليمه للأستاذ محمد البدري، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بدمياط، لرفعها لجهات الاختصاص.

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