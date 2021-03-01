بناء كنيسة جديدة للروم الأرثوذكس فى مطرانية نيروبى

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه رأس المتروبوليت مكاريوس القداس الإلهي في كنيسة القديس باسيليوس الصغيرة في مطرانية نيروبي "كينيا" التي يتم بجوارها بناء كنيسة أكبر في منطقة Maraba.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك بمناسبة أحد الابن الشاطر، مشيرا إلى أن بناء الكنيسة الكبيرة يأتي لاستيعاب أكبر عدد من المؤمنين الذين لا تسعهم الكنيسة الصغيرة.