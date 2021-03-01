الأنبا نيوفيتوس يرأس قداس الأحد الشاطر فى نيرى

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن رأس القداس الإلهي سيادة الأسقف نيوفيتوس في أسقفية نيري وشرق كينيا في كنيسة القديس مرقص في منطقة Gatuanyaga- Thika.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك بمناسبة أحد الابن الشاطر، حيث بارك الاسقف ابنة راعي الكنيسة المولودة حديثًا.