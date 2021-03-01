الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.59%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.59%، أي ما يعادل 271 نقطة، وأقفل عند مستوى 45593 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 176.290.634 سهم، ضمت أسهم 376 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 95 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 267 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.