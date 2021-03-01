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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الوطني الفلسطيني» يدعو برلمانات العالم للضغط على إسرائيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:31 م
الاحتلال
الاحتلال
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دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي للبناء، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مشروع الضم الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المجلس- في بيان اليوم الإثنين- إن رسالة 442 برلمانيًا أوروبيًا من برلمانات 22 دولة أوروبية تشكّل استشعارا مسئولا من قبلهم للخطر المحدق بمستقبل عملية السلام في المنطقة، جراء استمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.

ورحب المجلس بما جاء في رسالة البرلمانيين الموجهة لوزراء الخارجية الأوروبيين، ومطالبتهم بممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثنى على ما جاء في رسالة البرلمانيين بضرورة العمل على منع الاحتلال من المضي باتخاذ خطوات أحادية الجانب، من شأنها منع إمكانية التوصل إلى سلام، مطالبا الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا على إظهار قدرة قيادية واستخدام أدوات سياسية متنوعة موجودة بحوزتها، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

ودعا المجلس حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية والبناء على هذه الرسالة لوقف الضم الفعلي الذي يتقدم بسرعة، خاصة زيادة وتيرة التوسع الاستيطاني السريع وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد أصحابها في إطار برنامج التهويد الذي تمارسه سلطات الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة.

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