كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى القديس روفائيل هواويني

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر: إن الكنيسة تحتفل بذكرى القديس روفائيل هواويني.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن «هواويني» في عام 1895م أسس مقرًا للبعثة الأرثوذكسية الأنطاكية، لاحقًا صار هذا المقر كاتدرائية القديس نيقولاوس في بروكلين، وساهم في تطوير الجالية الأنطاكية عبر السفر ضمن الولايات المتحدة وتنظيم الإبرشيات، ووضع حجر الأساس لدير القديس تيخن في شمال بنسلفانيا، الدير الأرثوذكسي الأول في العالم الجديد.وتابع: "وفي عام 1898م طبع القديس روفائيل كتاب خدمة الصلوات باللغة العربية ووضعه في الكنائس لاستخدامه في الصلوات، وألّف العديد من الكتب والمقالات، وترجم نصوصًا ليتورجية من اليونانية إلى العربية، ومنها كتاب الأفخلوجي الكبير، وفي 13 مارس 1904م سيم أسقفًا في كاتدرائية القديس نيقولاوس في بروكلين، وبعد عشرين عامًا من خدمته في أمريكا الشمالية، كان قد أسّس 30 رعيّة. ورحل عن عمر خمسة وخمسين عامًا في 27 فبراير 1915م".