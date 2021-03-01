جورجيا تدين هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت دولة جورجيا الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية الجورجية بمجلس الشورى السعودي برئاسة عضو المجلس الدكتور فايز الشهري، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانج جاوشفيلي.وقدم "الشهري"- خلال الاجتماع - نبذة عن مسيرة عمل المجلس وآلياته في الدورين التنظيمي والرقابي، وأهمية الدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المجالس والبرلمانات.من جانبه.. أعرب سفير جورجيا عن تطلع بلاده لزيادة أعداد السياح السعوديين الذين يفدون إلى جورجيا كل عام، مؤكدًا الحرص على توفير كل سبل الراحة والاطمئنان لهم.وجرى- خلال الاجتماع- بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الجورجي، واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وجورجيا، إضافة إلى تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك.