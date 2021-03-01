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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنلندا تعلن حالة الطوارئ إثر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:28 م
كورونا في فنلندا
كورونا في فنلندا
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أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الإثنين، عن فرض حالة الطوارئ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد- 19، وهي الخطوة التي من شأنها أن تسمح للدولة النوردية بفرض إجراءات أكثر صرامة للحد من تفشي الوباء.

وقالت رئيسة الوزراء، سانا مارين- في مؤتمر صحفي- إن الحكومة ترى أنه من الضروري تقليل التواصل بين المواطنين، حيث إن كل فرد لديه حاليًا فرصة للتأثير على الكيفية التي سينتهي بها موسما الربيع والصيف في البلاد.

وكانت فنلندا قد أعلنت عن إغلاق حدودها بالفعل، إلا أن القرار الجديد بفرض حالة الطوارئ جاء نتيجة للمتغيرات الجديدة المتمثلة في الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا، حيث ستسمح حالة الطوارئ للحكومة بمزيد من التشديدات مثل إغلاق المدارس والمطاعم والأماكن العامة وتقييد حركة المواطنين الداخلية وفرض حظر التجوال.

وشهدت العديد من المناطق الفنلندية ارتفاعًا سريعًا في إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل تفشي المرض بين المتزلجين في لابلاند والعاملين في ساحات الشحن ومواقع البناء.

وسجلت فنلندا، التي تُعد من بين الدول الأوروبية الأقل تضررا بالفيروس حتى الآن، 58 ألفا و64 إصابة و742 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

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