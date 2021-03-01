اعرف.. موعد أول أيام رمضان 2021

موعد أول أيام رمضان 2021

، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" والسيوشيال ميديا بكافة أنواعها وذلك مع قرب حلول الأيام المباركة والتي يفصلنا عن الشهر الكريم نحو شهر و12 يوما، ويحدد أول أيام شهر رمضان الكريم في مصر بعد استطلاع ورؤية الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، "الجهة الوحيدة في مصر"، المسئولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية.وأعلن خبراء الفلك والأرصاد أن موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 يوم 13 أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى عليه سوى إلا أقل من شهرين فقط.وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يقول: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين".ويعد شهر رمضان الكريم من الفرص الربانية للمسلمين للتفرغ لإقامة كافة الشعائر الدينية رغبة وطمعا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لكافة الذنوب حيث تم تقسيم الشهر المبارك إلى 10 أيام رحمة و10 أيام مغفرة و10 أيام عتقًا من النار فيكثر المسلمون من الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتهجد والأعمال الصالحة للتقرب من الله عز وجل.اقرأ أيضا: