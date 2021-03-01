مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مأرب باليمن

قُتل مدني وأصيب 9 آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، استهدف حي الروضة بمدينة مأرب اليمنية.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر طبي قوله إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة، مؤكدا أن الصاروخ الباليستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.الجدير بالذكر، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا تكثف من استهدافها لمدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في اليمن.