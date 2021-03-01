مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع عند 3622.12 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط "30" عند مستوى 12ر3622 نقطة مرتفعًا بـ 7ر9 نقاط وبنسبة 270ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلق فيها على 38ر3612 نقطة.وبلغت قمية التداول اليوم 978 ألفًا و788 ريالًا عُمانيًا مقارنة بـ 730 ألفًا و421 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 34% فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 098ر0%، لتصل إلى 31ر20 مليار ريال عُماني.