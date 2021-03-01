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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

للتجارة في «الفلاشات».. حبس موظف استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:10 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة المرج، بحبس موظف مفصول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من 50 مليون جنيه، بزعم استثمارها في تجارة "الفلاشات واللاب توب" والعقارات، مقابل أرباح كبيرة وعائد ثابت ثم امتنع عن إعادة أموالهم أو سداد الأرباح، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

و كشفت التحقيقات عن تورط المتهم بالنصب على قرابة 40 مواطن والاستيلاء منهم على مبالغ كبيرة، بزعم استثمارها في التجارة مقابل فائدة كبيرة، حيث انتظم في سداد الأرباح لمدة سنة ثم انقطع عن السداد.

و استمعت النيابة لأقوال الضحايا الذين اتهموا المتهم بالنصب عليهم، مستغلًا ثقتهم فيه مؤكدين أنه زعم في البداية أنه يستثمر الأموال في الاستيراد والتصدير، ثم أعلن عن تغيير نشاطه إلى الاستثمار العقاري في محاوله جديدة منه لاستمراره في النصب عليهم، وأوهمهم بشراء شقق جديدة وكان يبيع الشقة الواحدة لأكثر من ضحية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم صدر ضده أحكام قضائية،بلغت حتى الآن 4 أحكام بإجمالي 12 سنة بالإضافة إلى عشرات القضايا المنظورة أمام المحاكم.

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