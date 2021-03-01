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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشآت الفندقية»: 37 ألف سائح أوكراني فى شرم الشيخ خلال مارس

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:10 م
فنادق شرم الشيخ
فنادق شرم الشيخ
رامى حسين
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توافدت اليوم عدد من الرحلات الأوكرانية على مطار شرم الشيخ الدولى فى بداية قوية للسوق الأول المصدر للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وسط إجراءات احترازية مشددة بالمطار لاستقبال السائحين والتأكد من صلاحية شهادات الكشف عن فيروس كورونا "pcr" والقيام بإجراء المسحة الطبية بالمطار لمن لا يمتلك الشهادة.

ويشير رامى رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إلى أن هناك زيادة ملحوظة خلال شهر مارس الجارى في أعداد الرحلات الوافدة على مطار شرم الشيخ مقارنة بالفترة الماضية، فقد أعلنت كبرى شركات الطيران العالمية عن فى زياده فى تشغيل الرحلات لشرم الشيخ، موضحا أن هناك تشديدات على العاملين بالفنادق لاتباع الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع السائحين والحرص على سلامتهم.

وأضاف رزق الله فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيصل من السوق الأوكراني خلال شهر مارس 406 رحلات بمتوسط 180 سائح على الطائرة الواحدة ليصل إجمالى أعداد السائحين الأوكران خلال الشهر الجارى نحو 73 ألف سائح.

وأوضح أعلنت شركة سكاى آب عن تشغيل 153 رحلة لشهر مارس فى حين معدلهم بنهاية فبراير 91 رحلة، كما ستشغل شركة خطوط الطيران الأوكرانى 108 رحلات فى حين وصل معدل ‏ ‏تشغيلهم خلال شهر فبراير 84 رحلة، كما ستقوم شركة أزور أير الأوكرانية بتشغيل 145 رحله لشهر مارس، مقارنة بـ 83 رحلة خلال شهر فبراير.

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