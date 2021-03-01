السيسى يصدر قرارين بتشكيل مجلسى إدارة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة أربع سنوات، برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك.كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة أربع سنوات، برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.