جامعة سوهاج تفتتح مقرًا جديدًا لمركز نور البصيرة لذوى الإعاقة

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، المقر الجديد لمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بمبني (ج) بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلا من الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، وصلاح أحمد ضيف الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضيف الله الخيرية، والدكتور مصطفى زايد، مؤسس مركز نور البصيرة ومديره السابق، الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، سهام الحكيم، مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، زينب الشريف، مدير مدرسة النور للمكفوفين، وخالد فاروق مدير مدرسة الأمل للصم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بمدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم.وقال رئيس الجامعة إن المركز جزء لا يتجزأ من الجامعة لأنه كيان خاص ومهم، يتم من خلاله تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة، موضحًا أنه تم افتتاح مقر جديد للمركز بهدف التوسع في أنشطة المركز، واستيعاب الزيادة في عدد الطلاب الراغبين التدريب علي أجهزة الحاسب الآلي، خاصة أن المركز مسئول عن تقديم الدورات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي لجميع المكفوفين بالجامعات المصرية، والتي تسهم في إكسابهم مهارات ومعارف جديدة عن أنظمة وأساسيات التحول الرقمي، الأمر الذي يمكنهم من الدخول إلى سوق العمل ودمجهم مع سائر فئات المجتمع.وأشار الدكتور عماد الصوينع، إلى أن المركز يتكون من ٣ قاعات وغرفتين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على ٤٠ جهاز كمبيوتر، لافتًا إلى أن رئيس الجامعة قدم خالص الشكر والتقدير لصلاح أحمد ضيف الله، علي دعمه وتعاونه في التبرع لإنشاء المقر الجديد للمركز، مضيفًا أن رئيس الجامعة وجه بضرورة التواصل بين المركز ومدرستي الأمل للصم وضعاف السمع، والنور للمكفوفين، وذلك لتوطيد العلاقات فيما بينهم، ودراسة سبل وآليات مساعدة ودعم طلاب المدرستين، وتيسير قبولهم بالجامعة العام الدراسي القادم،جدير بالذكر أن المركز يواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب نور البصيرة، البالغ عددهم ٦٠ طالبًا بكليات الآداب والحقوق، التربية، الألسن، حيث يؤدي الطالب الامتحان بنفسه بدون مرافق عن طريق البرامج الناطقة.