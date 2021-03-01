«الأرثوذكسية» تطلق أحداث حلقات «الكنيسة في أسبوع»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الاثنين، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة في أسبوع".و جاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أهم أخبار النشرة الإخبارية للمركز الإعلامي القبطي.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعيىة، للمرة الأولى منذ بداية جائحة الكورونا، واستضافت قاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات.