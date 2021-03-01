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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عبد العال»: حديقة الطفل قاربت على الانتهاء بعد سنين من الإهمال

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:01 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة شارفت على الانتهاء من إعادة خلق رئة خضراء جديدة بقلب العاصمة، وهي حديقة الطفل والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر وكونها تمثل متنفسا كبيرا لأهالي المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء، مع إعادة تطوير ما هو قائم بها فعليًا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة، إلى جانب إضافة المظهر الجمالي والحضاري لها، مضيفا أن أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل تشمل أعمال إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء، وتغيير "البردورات" وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك، وتقليم الاشجار، والنخيل، ودهان الأسوار الخارجية، ووزيادة المزروعات، كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها، وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة، وعمل برجولات جديدة، وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وأثنى المحافظ على الجهود التي بذلها العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة والحدائق المتخصصة لإعادة إحياء الحديقة، وقد تم إعادة تخطيط الحديقة لتوفير كامل الخدمات كالمطاعم، والكافيتريات التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها في قضاء يوم كامل فيها، كما تم تحديث الممرات لهواة المشى وتم زيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة رياضة الشارع.

وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدان بين شوارع مكرم عبيد، وأبو داوود الظاهري، وأحمد فخري، وعبد الرازق السنهوري بمدينة نصر.

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