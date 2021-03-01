841 مليون يورو حجم الدعم الأوروبي للأردن لمواجهة كورونا

ذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالأردن أن حجم الدعم الأوروبي للمملكة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) بلغ 841 مليون يورو.وأكدت المفوضية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الإثنين- أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، لا سيما بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ مارس 2020، استجاب بشكل جماعي لأزمة كورونا في الأردن، من خلال دعم القطاعات الأكثر تضررًا كالرعاية الصحية والاقتصاد والتعليم والحماية الاجتماعية، وتسريع دعمه للبرامج الحالية، وتكييف الدعم المقبل، وتوفير تمويل إضافي للمساعدة في التغلب على تأثير الأزمة.وأوضحت أن الاتحاد قدم الدعم الأساس لوزارة الصحة لشراء لقاحات (كوفيد- 19)؛ لتغطية السكان المستهدفين من الحكومة ليجري تطعيمهم وتعزيز قدرة الاختبار من خلال نظام معالجة (بي سي آر) متقدم، جرى توفيره للمختبرات المركزية وتجهيز فرق التطعيم بـ15 سيارة؛ للوصول إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية للعاملين في الرعاية الصحية وفرق الاستجابة السريعة.وقدم الاتحاد 100 ألف من معدات تشخيص فيروس كورونا، و200 ألف اختبار تشخيص سريع، وأكثر من 230 ألف جرعة من لقاحات الإنفلونزا، وسلسلة التبريد ومعدات المختبرات والمستشفيات، كما قدم مساعدة مالية كلية للأردن على شكل قروض ميسرة لاستكمال برنامج الدعم الاقتصادي الذي اتفق عليه الأردن مع صندوق النقد الدولي، ودعم القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسى لتعزيز النمو المستدام وحماية الوظائف والحفاظ على استمرار الاقتصاد.وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد دعم "خطة التعليم أثناء الطوارئ" الحكومية، والتي يستفيد 98 ألف طالب في 390 مدرسة من مستلزمات النظافة الأساسية، وكذلك الأطفال من الفئات الضعيفة من خلال منصات التعلم عبر الإنترنت وموارد التعلم الإلكتروني لمواصلة تعليمهم الرسمي، بالإضافة إلى دعم مدارس مخيمات اللاجئين السوريين؛ لتوفير بيئة آمنة للأطفال وخالية من مخاطر التلوث السطحي.