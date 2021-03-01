محافظ الفيوم يتابع أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:32 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بنطاق مركز ومدينة الفيوم، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس المدينة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد قطعة أرض بمنطقة الحواتم تم تخصيصها لإقامة 12 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي، حيث استمع المحافظ من المهندس المسئول عن الموقع، للأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها، وكشف المحافظ عن دراسة ضم قطعة أرض أخرى ملاصقة للموقع لإقامة عمارتين جديدتين ضمن أعمال المشروع.
كما تابع "الأنصاري" أعمال أحد الفرق الطبية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال تمركز الفريق بموقف سيارات الأجرة بالحواتم، ووجه المحافظ، مسئولي المرور، بسرعة رفع السيارات المخالفة لقواعد المرور على جانبي طريق الحواتم وصولًا إلى الطريق الدائري، لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة محافظ الفيوم شملت تفقد سير العمل بمشروع تطوير موقف سيارات الفيوم بنى سويف الذي يجري تحويله لموقف ذكي، من خلال تطوير كل الخدمات بالموقف مثل حارات وأرصفة المرور التى تصل إلى 17 رصيفًا، وكذلك التند والحوامل، وتزويد الموقف بكاميرات للمراقبة وغرفة تحكم، ومقاعد لانتظار الركاب ودورات مياه، وشاشات عرض إرشادية، كما يشمل التطوير تسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إلكترونيًا، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كل الأعمال في مواعيدها المقررة.
كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، واستمع لشرح حول مكونات المشروع المقام على مساحة 100 فدان والتي تشمل 5 محطات، تضم كل واحدة منها 12عنبرًا مفتوحًا لتسمين الدواجن، بطاقة 60 ألف طائر لكل محطة، فضلًا عن مفرخات البيض، وعنابر الدواجن الأمهات، ومصنعًا لأعلاف الدواجن، فضلًا عن العنابر المغلقة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية بعد البدء في تنفيذ خطة التطوير.
وخلال زيارته لمشروع الدواجن التكاملي، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية على أرض المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الهيئة، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، المشرف العام على مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، واللواء يحيى مراد مستشار رئيس الهيئة، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطري.
واستمع المحافظ خلال الاجتماع لشرح من وكيل وزارة الإسكان حول مراحل العمل بمجزر قلمشاه، ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لجميع المشروعات التي يجري تنفيذها، وإعداد تقرير شامل عن مجزر قلمشاه ومعوقات العمل والخطط الزمنية لتنفيذ المشروع، كما وجه وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء لسرعة إنهاء توصيل التيار الكهربائي للمجزر.
وثمّن "الأنصاري" الشراكة القوية مع هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ ورفع كفاءة العديد من المشروعات، بما له من أثر إيجابي في توفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية على أرض المحافظة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد قطعة أرض بمنطقة الحواتم تم تخصيصها لإقامة 12 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي، حيث استمع المحافظ من المهندس المسئول عن الموقع، للأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها، وكشف المحافظ عن دراسة ضم قطعة أرض أخرى ملاصقة للموقع لإقامة عمارتين جديدتين ضمن أعمال المشروع.
كما تابع "الأنصاري" أعمال أحد الفرق الطبية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال تمركز الفريق بموقف سيارات الأجرة بالحواتم، ووجه المحافظ، مسئولي المرور، بسرعة رفع السيارات المخالفة لقواعد المرور على جانبي طريق الحواتم وصولًا إلى الطريق الدائري، لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جولة محافظ الفيوم شملت تفقد سير العمل بمشروع تطوير موقف سيارات الفيوم بنى سويف الذي يجري تحويله لموقف ذكي، من خلال تطوير كل الخدمات بالموقف مثل حارات وأرصفة المرور التى تصل إلى 17 رصيفًا، وكذلك التند والحوامل، وتزويد الموقف بكاميرات للمراقبة وغرفة تحكم، ومقاعد لانتظار الركاب ودورات مياه، وشاشات عرض إرشادية، كما يشمل التطوير تسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إلكترونيًا، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كل الأعمال في مواعيدها المقررة.
كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، واستمع لشرح حول مكونات المشروع المقام على مساحة 100 فدان والتي تشمل 5 محطات، تضم كل واحدة منها 12عنبرًا مفتوحًا لتسمين الدواجن، بطاقة 60 ألف طائر لكل محطة، فضلًا عن مفرخات البيض، وعنابر الدواجن الأمهات، ومصنعًا لأعلاف الدواجن، فضلًا عن العنابر المغلقة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية بعد البدء في تنفيذ خطة التطوير.
وخلال زيارته لمشروع الدواجن التكاملي، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية على أرض المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الهيئة، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، المشرف العام على مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، واللواء يحيى مراد مستشار رئيس الهيئة، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطري.
واستمع المحافظ خلال الاجتماع لشرح من وكيل وزارة الإسكان حول مراحل العمل بمجزر قلمشاه، ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لجميع المشروعات التي يجري تنفيذها، وإعداد تقرير شامل عن مجزر قلمشاه ومعوقات العمل والخطط الزمنية لتنفيذ المشروع، كما وجه وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء لسرعة إنهاء توصيل التيار الكهربائي للمجزر.
وثمّن "الأنصاري" الشراكة القوية مع هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ ورفع كفاءة العديد من المشروعات، بما له من أثر إيجابي في توفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية على أرض المحافظة.