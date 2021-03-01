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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «قصص الكتاب المقدس»

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:55 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الإثنين، الحلقة الأحدث من برنامج «قصص الكتاب المقدس للأطفال».

وجاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت شعار «إقامة لعازر».

يشار إلى أن برنامج «قصص الكتاب المقدس للأطفال» يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالتعاون مع رهبنة الآباء الدومنيكان بإقليم فرنسا، وهو عبارة عن سلسلة فيديوهات تعليمية للأطفال.

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