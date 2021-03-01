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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:16 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مركز ومدينة الواسطى، ورافقه خلال الزيارة النائب محمد سيد جنيدي، عضو مجلس النواب، والمحاسب محمد بكري، رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين ومسئولي المرور بالواسطى.

وتفقد محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع رفع كفاءة مدخل مدينة الواسطى والمسارات المرورية الجديدة المنفذة، وناقش المحافظ مع رئيس المدينة ومسئولي المرور الموقف التنفيذي للمشروع وإجراءات تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد المحافظ على الطبيعة الموقف العمومي لسيارات الأجرة بالمدينة، واستمع لمطالب السائقين والمواطنين بالمنطقة، وناقش مع المسئولين التنفيذيين المعنيين تنفيذ الحلول المناسبة لمنع الزحام بالموقف، بجانب مناقشة مقترح خاص بنقل الموقف لمكان أكثر اتساعًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع مسئولي الري لتغطية الترعة الملاصقة للطريق الزراعي بالقرب من موقف السيارات لعمل اتجاهات للرجوع عبر الطريق، تسهيلًا على المواطنين من أهالي الواسطى، وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية.

كما تفقد "غنيم" الموقع المقترح بشارع طراد النيل بالمدينة لإنشاء باكيات لاستيعاب الباعة بالأسواق العشوائية، وتوفير أماكن حضارية لمعروضاتهم من السلع والخضروات والفاكهة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري بالميادين، والقضاء على الأسواق العشوائية التي تتسبب في إعاقة حركة السير والمرور وانتشار العشوائية بالأماكن الحيوية، وكلف بتشكيل لجنة فنية لدراسة المقترحات الخاصة بنقل السوق، وتنفيذ أفضل الحلول المناسبة لطبيعة المكان، بما يحقق الهدف المنشود من إنشاء الباكيات، وهو التيسير على المواطنين والحفاظ على النسق الحضاري بالمنطقة.

واستوقف المحافظ، خلال تفقده عددا من شوارع المدينة، بعض المباني والأبراج التي وجه بمراجعة التزامها بقيود الارتفاعات، مع عمل مسح شامل ميداني لكافة شوارع المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة، موجها رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام أحد المواطنين بأعمال بناء لأدوار علوية مع وقف الأعمال فورا، مشددًا على أنه لن يسمح بمثل تلك المخالفات مرة أخرى في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى
محافظ بني سويف يتفقد تطوير مدخل مدينة الواسطى

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