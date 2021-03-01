رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء.وقال «جبالي»: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الغد الثاني من مارس».وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، المتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 م، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية إيطاليا.