كنيسة القلب المقدس بولاية نيوجيرسي تجتمع لصلاة القداس الإلهي

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه اجتمعت كنيسة القلب المقدس بولاية نيوجيرسي، للأقباط الكاثوليك، لصلاة القداس الإلهي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ترأس القداس القمص ملاك سامي، وبحضور شعب الكنيسة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الجميع.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.