المستشارة أسماء توفيق تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية المنيا»

قامت المستشار أسماء محمد توفيق، صباح اليوم، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالمنيا.وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي، أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن واحدا عشرين عضوة من عضوات النيابة الإدارية، وتناشد النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون، وذلك بحسب ما صرح به مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.يأتي ذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي.