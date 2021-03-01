رئيس الأركان يغادر إلى السودان للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية

غادر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة، برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين، بالعاصمة السودانية الخرطوم.ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان، خلال اجتماعات اللجنة، العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.