رئيس الأركان يغادر إلى السودان للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية

رئيس الأركان يغادر إلى السودان للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:11 م
الدستورطباعة
غادر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة، برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان، خلال اجتماعات اللجنة، العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان، خلال اجتماعات اللجنة، العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.