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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا كريكور: فرنسيس أعطى ناريكاتسي لقب معلم الكنيسة في 2015

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:55 م
المطران كريكور أوغسطينوس
المطران كريكور أوغسطينوس
جرجس صفوت
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قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: "في يوم الأحد الجديد ١٢ أبريل ٢٠١٥، وقبل القداس الحبري الذي ترأسه قداسة البابا فرنسيس وشاركه قداسة غبطة الكاثوليكوس البطريرك نرسيس بدروس التاسع عشر وأباء المَجمَعِ المُقدّس للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، لإحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين سنة ١٩١٥".

وأضاف أن ذلك "بحضور بطاركة الأرمن الأرثوذكس، الكاثوليكوس كاريكين الثاني كاثوليكوس ايشميادزين في أرمينيا، والكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس بيت كيليكيا، والبطريرك يوسف يونان بطريرك السريان الكاثوليك، ورئيس جمهورية أرمينيا، وعدد كبير من الكارادلة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والوفود الأرمنية التي أتت من جهات العالم الأربعة، منح قداسة البابا فرنسيس لقب "ملفان الكنيسة " أي" معلّم الكنيسة" Docteur de l’Eglise، القدّيس الأرمني كريكور ناريكاتسي".

وأوضح في تصريحات له: "وفِي ٣ فبراير ٢٠٢١ طلب قداسة البابا أن تحتفل الكنيسة الجامعة بتذكار هذا القديس في اليوم السابع والعشرين من شهر فبراير".

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