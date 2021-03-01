رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أستاذ أورام: السكريات سبب رئيسي في الإصابة بالسرطان

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:01 م
الدكتور سمير شحاتة
الدكتور سمير شحاتة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
حذر الدكتور سمير شحاتة، أستاذ الأورام بطب أسيوط، من السكريات، موضحا أنها بشكل عام هي الأخطر على صحة الإنسان وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأضاف شحاتة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرات الرئاسية الصحية، التي تم إطلاقها منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أهمها "100 مليون صحة" وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ساعدت في الكشف المبكر عن المصابين بالسرطان أو من لديهم استعداد وراثى أو مؤشرات للإصابة المبكرة.

وتابع أن المبادرات الصحية الرئاسية ساهمت أيضا فى عمل خريطة مبدئية بالمصابين بأمراض سرطانية أو المرضى بأمراض قد تسبب أمراضا سرطانية خاصة مرضى السمنة، وكشف المناطق الأكثر عرضة لانتشار نوعية معينة من السرطان، سواء سرطان الكبد أو الجهاز الهضمى المنتشر بكثرة فى محافظات الدلتا، وأن ذلك يساعد في تقديم التوعية للمرضى، وتحديد العلاج المناسب لهم سواء من خلال العلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو الجراحى والعلاج الموجه.

ونفى أستاذ الأورام صحة الشائعات التي تروج إلى أن طرق طهي اللحوم الحمراء تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وكذلك استخدام "بول الإبل أو لبن الإبل" في علاج الأورام، مؤكدا أن كل هذه شائعات لا صحة لها.

وقال شحاتة إن صعيد مصر، الذى يعتبره البعض مهمشًا، أصبح من الأماكن الأولى فى الدولة التى يوجد فيها أحدث جهاز لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة للأورام، وتحديدا فى جامعة أسيوط، حيث تم تركيب أول جهاز ماسح "بوزيترونى" لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة، وهى تقنية للتصوير تعتمد على دراسة وظائف الجسم البيولوجية عن طريق قياس الطاقة المنبعثة بواسطة مادة مشعة يتم حقنها قبل إجراء الفحص، وهو فريد من نوعه لأنه ينتج صورًا لوظائف الجسم، حتى فى المراحل المبكرة للمرض حين لا يكون هناك تغيير تركيبى يمكن رؤيته بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسى، فلديه القدرة على عرض التغيرات فى الكيمياء الحيوية للجسم، وهو فحص بسيط يتضمن استخدام كمية ضئيلة من المواد المشعة مماثلة للكمية المستخدمة في الطب النووي.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الصور

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021