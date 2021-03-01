أستاذ أورام: السكريات سبب رئيسي في الإصابة بالسرطان

حذر الدكتور سمير شحاتة، أستاذ الأورام بطب أسيوط، من السكريات، موضحا أنها بشكل عام هي الأخطر على صحة الإنسان وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان.وأضاف شحاتة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرات الرئاسية الصحية، التي تم إطلاقها منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أهمها "100 مليون صحة" وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ساعدت في الكشف المبكر عن المصابين بالسرطان أو من لديهم استعداد وراثى أو مؤشرات للإصابة المبكرة.وتابع أن المبادرات الصحية الرئاسية ساهمت أيضا فى عمل خريطة مبدئية بالمصابين بأمراض سرطانية أو المرضى بأمراض قد تسبب أمراضا سرطانية خاصة مرضى السمنة، وكشف المناطق الأكثر عرضة لانتشار نوعية معينة من السرطان، سواء سرطان الكبد أو الجهاز الهضمى المنتشر بكثرة فى محافظات الدلتا، وأن ذلك يساعد في تقديم التوعية للمرضى، وتحديد العلاج المناسب لهم سواء من خلال العلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو الجراحى والعلاج الموجه.ونفى أستاذ الأورام صحة الشائعات التي تروج إلى أن طرق طهي اللحوم الحمراء تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وكذلك استخدام "بول الإبل أو لبن الإبل" في علاج الأورام، مؤكدا أن كل هذه شائعات لا صحة لها.وقال شحاتة إن صعيد مصر، الذى يعتبره البعض مهمشًا، أصبح من الأماكن الأولى فى الدولة التى يوجد فيها أحدث جهاز لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة للأورام، وتحديدا فى جامعة أسيوط، حيث تم تركيب أول جهاز ماسح "بوزيترونى" لتشخيص وتقييم طرق العلاج المختلفة، وهى تقنية للتصوير تعتمد على دراسة وظائف الجسم البيولوجية عن طريق قياس الطاقة المنبعثة بواسطة مادة مشعة يتم حقنها قبل إجراء الفحص، وهو فريد من نوعه لأنه ينتج صورًا لوظائف الجسم، حتى فى المراحل المبكرة للمرض حين لا يكون هناك تغيير تركيبى يمكن رؤيته بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسى، فلديه القدرة على عرض التغيرات فى الكيمياء الحيوية للجسم، وهو فحص بسيط يتضمن استخدام كمية ضئيلة من المواد المشعة مماثلة للكمية المستخدمة في الطب النووي.