317 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 377700 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 335 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 368 ألفًا و640 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.500 حالة منذ بداية الجائحة.