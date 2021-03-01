تطعيم 44% من المستهدف بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالسويس

أعلنت مديرية الصحة في السويس أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في السويس تمكنت من تطعيم 44% من المستهدف خلال أول أيام الحملة في السويس، أمس الأحد.وترأس وكيل مديرية الصحة بالسويس، الدكتور رضا فكري، الاجتماع المسائي والخاص باليوم الأول لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.حضر الاجتماع الدكتورة سارة فؤاد، مسئول الإشراف المركزي من القطاع الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور آسر البنا، مدير الطب الوقائي، لمناقشة ما تم إنجازه خلال أول أيام الحملة.وناقش الاجتماع السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل للفرق المشاركة بالحملة، ومعالجة أي سلبيات لعدم تكرارها خلال الأيام المقبلة.وتستمر الحملة لمدة 4 أيام تنتهي في 3 مارس من الشهر القادم، تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بعدد فرق 304 للمشاركة بالحملة، والتي تنقسم إلى فرقتين، وهي 266 فرقة متحركة للمرور على المنازل.