انخفاض إنتاج المصانع في جنوب شرق آسيا خلال فبراير

انخفض التصنيع في جنوب شرق آسيا في فبراير، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وفقا لمسح شمل نحو 2100 مدير مصنع.وقالت مؤسسة "آي. إتش. إس ماركت"، التي أجرت المسح، إنه تم تسجيل "انكماش متجدد في كل من إنتاج المصانع وقيم دفاتر الطلبات" في جميع أنحاء المنطقة الشهر الماضي".وانخفض مؤشر مديري المشتريات في المنطقة (بي. إم. آي) إلى أقل من 50 للمرة الأولى منذ أكتوبر، حسبما أفادت المؤسسة، ويشير أي رقم أقل من 50 في المؤشر إلى انكماش ناتج التصنيع.يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها 10 دول.