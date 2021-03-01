«الكاثوليكية» تعلن عن دورة لتأهيل المرسلين خارج مصر

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن خدمة شباب الإبيارشية البطريركية، بالتعاون مع المكتب الوطني للأعمال الرسولية البابوية، تعلن عن فرصة تكوين وإعداد ما قبل الإرساليات، التي قد تكون خارج مصر أو داخلها.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك تحت شعار "كلمته تحررني فترسلني".تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.