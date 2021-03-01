تقلبات جوية مفاجئة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:30 م
نرمين ضيف اللهطباعة
قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الأيام المقبلة "الثلاثاء، والأربعاء، والخميس" سيكون دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
وأضافت هيئة الأرصاد، خلال بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
يوم الثلاثاء:
تتوقع الأرصاد أن يشهد الجو حالة من الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة "30%" تقريبا، يصحبها نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، واضطرابات الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وارتفاع الموج من "3:2،5 أمتار، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء:
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد إلى أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة 70% تقريبا.
وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجة البحري على فترات متقطعة تصل إلى 60% تقريبا، يعقبها نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطرابات الملاحة البحرية على غرب البحر الأحمر وارتفاع الموج من "3،5:2،5 متر، كما يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.
يوم الخميس:
كشفت أيضا هيئة الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة "40%" تقريبا، ويصحبها حركة من الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأيضا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم الاثنين:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 22
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25
وأضافت هيئة الأرصاد، خلال بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
يوم الثلاثاء:
تتوقع الأرصاد أن يشهد الجو حالة من الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة "30%" تقريبا، يصحبها نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، واضطرابات الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وارتفاع الموج من "3:2،5 أمتار، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء:
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد إلى أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة 70% تقريبا.
وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجة البحري على فترات متقطعة تصل إلى 60% تقريبا، يعقبها نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطرابات الملاحة البحرية على غرب البحر الأحمر وارتفاع الموج من "3،5:2،5 متر، كما يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.
يوم الخميس:
كشفت أيضا هيئة الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة "40%" تقريبا، ويصحبها حركة من الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأيضا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم الاثنين:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 22
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25