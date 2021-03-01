تقلبات جوية مفاجئة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الأيام المقبلة "الثلاثاء، والأربعاء، والخميس" سيكون دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.وأضافت هيئة الأرصاد، خلال بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.يوم الثلاثاء:تتوقع الأرصاد أن يشهد الجو حالة من الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة "30%" تقريبا، يصحبها نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، واضطرابات الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وارتفاع الموج من "3:2،5 أمتار، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.يوم الأربعاء:كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد إلى أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة 70% تقريبا.وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجة البحري على فترات متقطعة تصل إلى 60% تقريبا، يعقبها نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطرابات الملاحة البحرية على غرب البحر الأحمر وارتفاع الموج من "3،5:2،5 متر، كما يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.يوم الخميس:كشفت أيضا هيئة الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة "40%" تقريبا، ويصحبها حركة من الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأيضا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم الاثنين:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 22درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 17درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 23درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25