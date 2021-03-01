الصين تحث أمريكا على وقف أى تدخل فى شئون هونج كونج

حثت الصين، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية على احترام الحقائق وسيادة القانون، والتوقف عن التدخل في شئون منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم؛ تعليقا على دعوة الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح الأفراد الذين تم توقيفهم في منطقة "هونج كونج" مؤخرا في اتهامات "بالتآمر لارتكاب أعمال تخريب".وأكد المتحدث أن "الصين دولة قائمة على القانون ولا أحد فوق القانون"، معربا عن تأييده شرطة هونج كونج للقيام بواجباتها.