رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة المتعلقة بنافالني

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:48 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الإثنين، إن موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي من المحتمل فرضها ضد مواطنين روس، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، واصفا العقوبات الأوروبية بـ"الطريق المسدود".

وأضاف، في بيان الخارجية الروسية للصحفيين، تعليقا على العقوبات الجديدة المحتملة، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية: "بالطبع سيكون هناك رد فعل من جانبنا"، متابعا: "ليست مفاجأة بالنسبة لنا، لقد علقنا على الأمر أكثر من مرة.. الاتحاد الأوروبي يواصل السير في طريق غير قانوني بالمرة، إنه طريق مسدود له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية ولا يصب في مصلحة الدول الأوروبية بأي شكل من الأشكال".

يأتي ذلك فيما بدأت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأوروبي، اليوم، إجراءً فنيًا؛ لصياغة قائمة جديدة للعقوبات التي سيفرضها الاتحاد في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، ومن المتوقع أن تستهدف القيود الجديدة أفرادا روسيين ممن لعبوا دورًا في اعتقال نافالني، حسب ما صرح به في الاتحاد الأوروبي لـ"سبوتنيك".

موضوعات متعلقة

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الصور

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

ثاروا ضدها.. كواليس غضب الفنانين من دخول فيروز لمصر

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021